Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

с чего всё началось

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

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