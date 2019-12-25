Экономика
ВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен
Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомостивчера в 16:54
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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять
Московский Комсомолец02:33
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Неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Хоккей
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
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Певица Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара поженилась в 2016 году, у них растет дочь Таисия.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
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В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля
Банк России установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7676 рубля, что на 5,12 копейки выше предыдущего показателя.
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Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
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Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
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Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Ливии российские наемники.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport
Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
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Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
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Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
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В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX
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Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".