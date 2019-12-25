Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

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СМИ: Малоимущих освободят от НДФЛ за счет остальных россиян

Национальная служба новостей02:49

В освобождении малоимущих от налогов нашли несправедливость

URA.Ru03:45

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Эхо Москвы02:02

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
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Политика

В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии

Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
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ФАН вчера в 13:42
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Известия 04:47
Политика

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:32
Общество

УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах

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Правда УрФО 03:59
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

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Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Телеканал 360° 03:54
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
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Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
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Шоу-бизнес

Пелагея развелась с Иваном Телегиным

Певица Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара поженилась в 2016 году, у них растет дочь Таисия.
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Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Происшествия

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Интерфакс 04:08
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 27 декабря до 61,77 рубля

Банк России установил на 27 декабря официальный курс доллара на уровне 61,7676 рубля, что на 5,12 копейки выше предыдущего показателя.
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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Известия 04:06
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
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Общество

Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.
RT на русском вчера в 08:13
Политика

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, присутствуют ли в Ливии российские наемники.
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Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Авто

Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport

Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
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Фигурное катание

Навка: Загитова двое суток не спит и не ест

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Авто

Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler

Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Новые автомобили 24 декабря в 04:09
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
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Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

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Российская газета 04:34
Авто

В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi сертифицировала в России обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, который поступит в продажу в 2020 году.
Автоновости дня 02:48
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
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