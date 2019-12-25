Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

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Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

«Ведомости»: власти обсуждают отмену подоходного налога для малоимущих

Дождь01:17

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.comвчера в 21:26

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Эхо Москвы02:02
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Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Кино

26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко «Холоп»

26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко "Холоп". Сюжет закручен на теме отцов и детей.
ГТРК Чита вчера в 23:36
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности

Bimru.ru 24 декабря в 11:01
Происшествия

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Lenta.ru 03:19
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Космос

200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске

REGNUM 24 декабря в 08:59
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Эксперты назвали заболевания, при которых даже одна рюмка водки может стать смертельно опасной.
Российский Вестник вчера в 14:21
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Российская газета 03:25
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Путин поздравил Боярского с 70-летием

26 декабря 2019 года Боярский отмечает 70-летие. Путин назвал актера необычайно талантливым, обаятельным и энергичным человеком.
Газета.Ru 02:44
Общество

Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море

Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten.
Российская газета 03:06
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБК 23 декабря в 12:54
Политика

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Интерфакс вчера в 19:50
Армия и оружие

В России будет создан беспилотный стратегический бомбардировщик

Новый стратегический бомбардировщик шестого поколения будет создан в России ориентировочно к 2040 году.
Российская газета 23 декабря в 02:27
Гаджеты

Xiaomi представила механическую клавиатуру с голосовым вводом

Игромания.ру вчера в 15:09
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Общество

Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие

Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
7Дней.ру вчера в 12:30
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
РБК 01:02
Общество

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Российская газета 02:02
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Политика

Россияне назвали событием года пенсионную реформу и ее последствия

Ведомости 03:08
Происшествия

В Москве избили подполковника Росгвардии

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.
РБК 03:10
Армия и оружие

На Украине возобновили испытания новой САУ

ГЛАС.RU вчера в 04:01
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
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