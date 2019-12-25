Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Читать в источнике
Комментировать147
с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

Подробнее о событии

Российские власти могут отменить НДФЛ для малоимущих, а остальным - поднять

Московский Комсомолец02:33

«Ведомости»: власти обсуждают отмену подоходного налога для малоимущих

Дождь01:17

«Ведомости»: малоимущих могут освободить от налогов, а остальным — поднять

URA.Ruвчера в 19:19

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.comвчера в 21:26

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

Налог на доходы малоимущих в России могут отменить, зато поднять его для всех остальных

Эхо Москвы02:02

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
78.ru 03:20
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Игры

Кинематографичный тизер Squadron 42 — сюжетной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games опубликовала почти четырёхминутный ролик Squadron 42 — сюжетной кампании разрабатывающегося уже несколько лет космического онлайн-симулятора Star Citizen.
Мир фантастики 02:31
Общество

Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие

Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
7Дней.ру вчера в 12:30
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.
Российская газета 01:30
Политика

Россия готова поучаствовать в модернизации ГТС Украины

Россия готова рассмотреть возможность финансового участия в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru вчера в 17:10
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Политика

Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Lenta.ru вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Пелагею бросил муж: хоккеист Иван Телегин ушел к другой блондинке

Популярную певицу и бессменную ведущую шоу «Голос» Пелагею бросил муж, звездный хоккеист Иван Телегин.
Провинция.ру 01:31
Шоу-бизнес

Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
Технологии

В России запустили интернет-портал цифровой грамотности

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Известия 02:03
Экономика

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

Тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 января 2020 года.
REGNUM 23 декабря в 03:23
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию

Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
SpeedMe 00:10
Наука

Загадочный гоминид не был прямоходящим и не лазал по деревьям

Самые важные вопросы: был ли древний гоминид прямоходящим и умел ли он лазать по стволам деревьев.
Naked Science вчера в 11:53
Происшествия

Украинскую военнослужащую избили за жалобы на коррупцию в армии

Украинскую военнослужащую Наталью Кулиш из воинской части в Одесской области избили за жалобы на коррупцию в армии.
Lenta.ru 03:35
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Российская газета 03:25
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Шоу-бизнес

Охлобыстин заявил, что при пожаре первой спасет жену

Актер объяснил публике свою позицию Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Иван Охлобыстин.
WomanHit.ru вчера в 08:32
Политика

Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Граждане ФРГ видят большую угрозу миру в американском лидере Дональде Трампе, чем в главе КНДР Ким Чен Ыне и российском президенте Владимире Путине.
Комсомольская правда 01:23
Происшествия

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия вчера в 15:26
Футбол

Черышев в день рождения у рождественской елки. Его поздравил Игнатьев

Спорт-Экспресс 02:45
Футбол

Полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Арсенал»

Француз перешёл в "Ювентус" свободным агентом из "ПСЖ" и в текущем сезоне не имеет постоянной игровой практики.
Sport.ru вчера в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное