Экономика
ВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен
Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.Ведомостивчера в 16:54
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«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян
Znak.comвчера в 21:26
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Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе по решению совета директоров компании покинет свой пост, Минкультуры благодарит ее за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом, об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Общество
Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах
Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Происшествия
Не менее 16 человек стали жертвами тайфуна «Фанфон» на Филиппинах
По меньшей мере 16 человек погибли в связи с тайфуном «Фанфон» на Филиппинах, передаёт Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на местные власти.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Экономика
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
На интернет вещей составят протокол
В рамках развития направления планируется создать отечественную компонентную базу и протокол передачи данных.
Здоровье
Роспотребнадзор развеял мифы о гриппе
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека развеяла миры и привела интересные факты о признаках гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Политика
Россияне назвали Путина политиком года
Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
"К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Барнауле за сутки
На Барнаул обрушился снежный шторм. За сутки в городе выпала почти половина месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья
В Дальнереченске ребенок случайно застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья, сообщили 26 декабря в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Общество
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Политика
В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества
Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.
Гаджеты
Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон
Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
Энергетика
Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России
Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Россия и Украина могут договориться о транзите газа уже в выходные
Договорённости между Россией и Украиной о транзите газа в Европу могут быть финализированы уже в ближайшие выходные.