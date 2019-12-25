Экономика

ВедомостиВедомостиНалог на доходы малоимущих может быть отменен

Идея – продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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с чего всё началось

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Ведомостивчера в 16:54

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Власти обсуждают идею отмены НДФЛ для малоимущих россиян

Эхо Москвы00:32

Власти России рассматривают отмену НДФЛ для малоимущих

Татар-информвчера в 23:42

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Ведомостивчера в 16:54

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и «облегчить» для остальных россиян

Znak.comвчера в 21:26

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Телеканал 360°вчера в 20:29

СМИ: Часть россиян освободят от НДФЛ уже в ближайшее время

URA.Ruвчера в 19:19

«Ведомости»: НДФЛ могут отменить для малоимущих и повысить для остальных

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:38
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Общество

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

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Гаджеты

Эксперт рассказал, как не следует заряжать смартфон

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
РИА Новости вчера в 21:11
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
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Транспорт

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

На железнодорожный вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 01:35
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Министр энергетики Александр Новак в интервью РБК рассказал о переговорах с Украиной, санкциях США против «Северного потока-2», сделке ОПЕК+ и загрязнении нефтепровода «Дружба».
РБК вчера в 23:50
Политика

Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с Россией

Идею наладить диалог с Россией поддерживает большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщает 25 декабря Sputnik News.
Красная весна вчера в 02:24
Общество

Роскачество рассказало о самых продаваемых в России импортных винах

Роскачество указывает, что 90% продаж в России приходится на красные вина, а самым продаваемым является "Киндзмараули" (объем продаж в 2019 году - 9 миллионов литров).
РИА Новости 00:34
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС вчера в 23:00
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM вчера в 11:06
Футбол

«Никакой он не сбитый летчик». Карпина назвали лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сошлись в выборе лучшего тренера по итогам 19-ти туров чемпионата России.
Sportbox.RU вчера в 15:43
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 24 декабря в 06:20
Политика

Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

СК проверит информацию о продаже села с людьми в Красноярском крае

АиФ Красноярск вчера в 09:25
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Свободная Пресса 24 декабря в 05:42
Происшествия

Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

По меньшей мере, 16 человек погибли в результате разрушений, вызванных тайфуном «Фанфон» на Филиппинах.
РБК 00:37
Происшествия

ТАСС: Су-57 перед падением самопроизвольно вошел в спираль

«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, начал быстро снижаться, а затем падать»,— рассказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 24 декабря в 19:56
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru вчера в 09:52
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
ТАСС 00:17
Здоровье

У городской онкологической больницы № 1 появится диспансер

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 декабря в 09:23
Политика

В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Известия 00:05
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
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Антон Эдуардович Вайно
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 12 августа 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016 года.
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