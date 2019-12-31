Общество

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

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Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

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Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

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Карелинформ31.12.19 в 12:12

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

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Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Primpress.ru16:00
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты.
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Дракула с неправильным акцентом

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Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

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