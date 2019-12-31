Общество

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

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Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

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"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.
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Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
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