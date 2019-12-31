Общество

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

Интерфакс31.12.19 в 19:48

Что изменится в жизни жителей Карелии с 2020 года

Карелинформ31.12.19 в 12:12

Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

REGNUM31.12.19 в 20:06

Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

News.ruвчера в 06:59

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

ВЕСТИ: Приморье31.12.19 в 21:39
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
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Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Юга.ру 05:52
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Яна Рудковская опозорилась, пригласив в дом Деда Мороза

Скандальный музыкальный продюсер решила устроить в своём доме новогоднюю сценку, пригласив Деда Мороза.
Bimru.ru 02:51
Политика

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Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.
РБК 10:23
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК 09:35
Политика

В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Происшествия

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Газета.Ru 09:54
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Авто

Первый электромобиль Bentley появится не раньше 2025 года

Хотя концептуальный электромобиль Bentley был показан еще в марте 2017 года, первая серийная модель появится не раньше 2025 года.
iXBT.com вчера в 12:18
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Технологии

Синхротрон «СКИФ» начнут строить в 2020 году

REGNUM 08:02
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
ТАСС 06:09
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Шоу-бизнес

Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть

Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Хорошие новости 06:28
Общество

Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Коммерсантъ 09:23
Армия и оружие

Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Суть событий 31.12.19 в 10:30
Футбол

Форвард «Кристал Пэлас» Заа стал главной целью «Челси»

По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард определил футболиста как главную цель на зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс 06:34
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
News.ru 10:18
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Жена Икарди: «Интуиция подсказала, что Мауро нужно покинуть Италию»

Матч ТВ 10:40
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Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур

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Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе

Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
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