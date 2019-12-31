Общество
ВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому
Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России
Интерфакс31.12.19 в 19:48
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Хоккей
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Экономика
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Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
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Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
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Первый электромобиль Bentley появится не раньше 2025 года
Хотя концептуальный электромобиль Bentley был показан еще в марте 2017 года, первая серийная модель появится не раньше 2025 года.
Политика
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Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Шоу-бизнес
Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть
Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
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Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
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Футбол
Форвард «Кристал Пэлас» Заа стал главной целью «Челси»
По данным источника, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард определил футболиста как главную цель на зимнее трансферное окно.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Армия и оружие
Окончилась героическая оборона крепости Порт-Артур
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