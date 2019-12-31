Недвижимость

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеНалог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.
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Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости внедряется на всей территории России

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Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру

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Россия перешла на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости

News.ruвчера в 06:59

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

ВЕСТИ: Приморье31.12.19 в 21:39

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Парламентская газетавчера в 00:22

На Южном Урале сохранили налоговую ставку для собственников коммерческой недвижимости

Южноуральская панорама31.12.19 в 05:01

Налог на имущество будут рассчитывать по новым правилам

Primpress.ru16:00
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