Как сообщили в прокуратуре края, с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новому порядку - исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной стоимости как исчислялось до этого.

Налог на имущество физических лиц теперь исчисляется по-новому

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