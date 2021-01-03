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Гипер НН
Гипер НН

Налог на имущество организаций снизили в Нижегородской области на 2021 год

Налог на имущество организаций в Нижегородской области снизили на процент роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, который произошел в результате переоценки с 1 января 2021 года. При этом сумма налога за текущий год не должна быть ниже исчисленного налога за предыдущий год.В источнике
Гипер НН
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Результаты новой кадастровой оценки начали действовать в Нижегородской области

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Результаты новой кадастровой оценки начали действовать с 1 января 2021 года в Нижегородской области

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В регионе с 1 января 2021 года начали действовать результаты новой кадастровой оценки

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Нижегородцы снизили кадастровую стоимость своей недвижимости почти в два раза

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Результаты новой кадастровой оценки начали действовать с 1 января 2021 года в Нижегородской области

Нижегородская Правда02:01
Newsroom24

В Нижегородской области начали действовать результаты новой кадастровой оценки

Newsroom2406:17

Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины

Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V" не имеет ничего общего с медициной, указал глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины
Российская газета09:59