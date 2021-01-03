Налог на имущество организаций в Нижегородской области снизили на процент роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, который произошел в результате переоценки с 1 января 2021 года. При этом сумма налога за текущий год не должна быть ниже исчисленного налога за предыдущий год.

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