Налог на имущество организаций снизили в Нижегородской области на 2021 год
Налог на имущество организаций в Нижегородской области снизили на процент роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, который произошел в результате переоценки с 1 января 2021 года. При этом сумма налога за текущий год не должна быть ниже исчисленного налога за предыдущий год.В источнике
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Результаты новой кадастровой оценки начали действовать с 1 января 2021 года в Нижегородской области
Нижегородские Новости02:00
В регионе с 1 января 2021 года начали действовать результаты новой кадастровой оценки
КП - Нижний Новгород06:10
Результаты новой кадастровой оценки начали действовать с 1 января 2021 года в Нижегородской области
Нижегородская Правда02:01