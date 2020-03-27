Экономика
Газета.RuВ России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Наука
Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Общество
В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в регионе
В Липецкой области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Музыка
Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Кино
95 лет назад родился Иннокентий Смоктуновский
28 марта 1925 года родился выдающийся советский и российский актёр театра и кино Иннокентий Смоктуновский.
Футбол
Валерий Кичин: Полгода в Белоруссии – потерянное время
Если честно, очень рад вернуться в Россию (в нашей стране Кичин выступал с 2013 по 2019 год. прим. ред.). Полгода в чемпионате Белоруссии потерянное время.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Здоровье
Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса
Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС
Лидер «Лиги» Маттео Сальвини назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов», заявил, что нельзя ждать 15 дней, если люди уже умирают от болезней, «а завтра, возможно, начнут умирать от бедности», и добавил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, «слов благодарности говорить не будет».
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Шоу-бизнес
После истории с Лещенко Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус
«Надеюсь, тест будет отрицательным», — написала Кудрявцева в своем микроблоге.
Общество
Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Общество
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве.
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
Происшествия
В Смоленской области выявили первого больного коронавирусом
В регионе зафиксировали первый случай заболеваемости COVID-19. Больную изолировали, она находится под контролем медиков.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»
Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".