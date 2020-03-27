Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
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Антон Силуанов
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРЕН ТВ 26 марта в 17:25

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