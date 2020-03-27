Экономика

ЭпиграфЭпиграфНалог на проценты по вкладам начнут взимать в 2022 году

Разъяснения Минфина по налогообложению вкладов озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, налогообложение процентов по вкладам начнётся с 2021 года. Налог будут взимать только с вкладов от 1 млн рублей, начать выплаты планируют с 2022 года.
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Глава Минфина разъяснил, как будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам

Комсомольская правда26 марта в 19:54

Налог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году

REGNUM27 марта в 01:32

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В России в 2022 году начнут взимать налог с процентных доходов по банковским вкладам

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В Минфине разъяснили, как россиянам платить налоги от доходов с вкладов

Мойка7826 марта в 18:52

Налоги на вклады и льготы для бизнеса. Что ждёт клиентов в банках и предпринимателей

Life.ru26 марта в 17:40

Раскрыты правила налогообложения дохода от вкладов в России

РЕН ТВ26 марта в 17:25
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RT на русском 04:30
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NewInform вчера в 04:03
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Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
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Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Энергетика

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже 24 долларов за баррель, в то время как цена нефти с поставкой в декабре держится выше 37 долларов, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 03:48
Политика

Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
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Общество

Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса

МонаВиста вчера в 12:39
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Кино

В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»

В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:46
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
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Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета 03:42
Общество

Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
REGNUM 03:13
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области есть врач

Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области есть врач. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
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Игры

Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox

В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Live24 вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Экономика

«Роснефть» выкупила свои акции и расписки на биржах в Москве и Лондоне

«Роснефть» выкупила 4,936 млн акций компании и 1,889 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках обратного выкупа акций (buyback) за период с 23 по 27 марта.
РБК 05:29
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Кантри-музыкант Джо Диффи скончался от осложнений коронавируса

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Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

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Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
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Финансы

ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на 242 млрд рублей

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ в конце 2019 г. получила от государства 242 млрд руб. субсидии на компенсацию потерь от старых проектов.
Ведомости 00:20
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
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Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Первый канал 00:05
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