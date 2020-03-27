Разъяснения Минфина по налогообложению вкладов озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, налогообложение процентов по вкладам начнётся с 2021 года. Налог будут взимать только с вкладов от 1 млн рублей, начать выплаты планируют с 2022 года.

Налог на проценты по вкладам начнут взимать в 2022 году

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