Экономика
ЭпиграфНалог на проценты по вкладам начнут взимать в 2022 году
Разъяснения Минфина по налогообложению вкладов озвучил глава Сбербанка Герман Греф. По словам Грефа, налогообложение процентов по вкладам начнётся с 2021 года. Налог будут взимать только с вкладов от 1 млн рублей, начать выплаты планируют с 2022 года.
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Леонков назвал Грефа виновником паники из-за неверного толкования "налога 13%"
Народные новости28 марта в 13:39
Налоги на вклады и льготы для бизнеса. Что ждёт клиентов в банках и предпринимателей
Life.ru26 марта в 17:40
Глава Минфина разъяснил, как будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам
Комсомольская правда26 марта в 19:54
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