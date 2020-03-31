Коронавирус
Современный ПредпринимательНалог на проценты по вкладам: закон принят
31 марта 2020 г. в третьем чтении Госдума приняла законопроект № 862653-7. Среди множества поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ - изменения в ст. 214.2, устанавливающие обложение подоходным налогом процентов по банковским вкладам физлиц.
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Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы
Московский Комсомолец31 марта в 10:14
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В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
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