Коронавирус

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательНалог на проценты по вкладам: закон принят

31 марта 2020 г. в третьем чтении Госдума приняла законопроект № 862653-7. Среди множества поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ - изменения в ст. 214.2, устанавливающие обложение подоходным налогом процентов по банковским вкладам физлиц.
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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

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РБК31 марта в 05:41

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Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
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Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
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