с чего всё началось

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах. Проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

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Шоу-бизнес Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.

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