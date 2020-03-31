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Lenta.ruLenta.ruНалог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее. В законе указано, что любой купонный доход граждан по облигациям обложат налогом в 13 процентов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазонов, сообщает ТАСС.
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