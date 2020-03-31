Коронавирус
Lenta.ruНалог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее. В законе указано, что любой купонный доход граждан по облигациям обложат налогом в 13 процентов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазонов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Армия и оружие
Трамп пригрозил ответить на возможный удар по объектам США в Ираке
США нанесут еще более мощный удар в случае нападения на свои объекты в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
Министр будет работать из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями, отмечает Kan.
Общество
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Экономика
В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом
Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
Армия и оружие
Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Политика
Россия меняет дату окончания Второй мировой войны
Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Общество
Подмосковье и Москву не планируют блокировать из‑за коронавируса
Блокирование Подмосковья и Москвы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции не планируется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Футбол
РПЛ объявила о приостановлении турнира до 31 мая
Российская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о продлении паузы в Тинькофф-чемпионате России до 31 мая.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Культура
Стало известно расписание онлайн-трансляций спектаклей, экскурсий, концертов 1 апреля
Ценители современной музыки в 21:00 смогут посетить онлайн-концерт группы Burito, который состоится в соцсети «Одноклассники».
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Кино
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером
Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Киберспорт
Winstrike и ChickenFighters сыграют в отборочных на ESL One Los Angeles 2020
Организаторы ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 назвали участников закрытой квалификации для Европы и СНГ.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась в третьей беременности
В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Здоровье
Медучреждения Забайкалья полностью остановили плановые приемы
Забайкальские медицинские организации приостановили госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры и иммунизацию населения на период действия режима повышенной готовности в регионе.