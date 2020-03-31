Коронавирус
Lenta.ruНалог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее. В законе указано, что любой купонный доход граждан по облигациям обложат налогом в 13 процентов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазонов, сообщает ТАСС.
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек
В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Общество
В Кузбассе тоже ввели режим полной самоизоляции
Сергей Цивилев обратил внимание сограждан на важность соблюдения всеми режима полной самоизоляции для того, чтобы остановить коронавирус и уберечь людей из группы риска от инфицирования.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Транспорт
Из Индии вывезли более тысячи россиян
Более тысячи россиян вывезены из Индии четырьмя самолетами российских авиакомпаний с 22 марта, сообщил российским журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Космос
The New York Times: Жизнь на Меркурии? Нет, это не полная ерунда
Новые объяснения беспорядочного рельефа каменистой планеты Меркурий указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни, пишет американская газета The New York Times.
Футбол
Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП: фото
Защитник «Баварии» Жером Боатенг попал в ДТП.
Экономика
Электронные кошельки попадут под надзор
Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Транспорт
Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Общество
У большинства россиян не оказалось сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) не имеют никаких сбережений, которые позволят им пройти кризис, сообщает «РБК» со ссылкой на социологический опрос центра «Перспектива».
Технологии
Китай предложил заменить текущий интернет-протокол
Компания Huawei совместно с операторами China Unicom и China Telecom и Министерством промышленности и информационных технологий Китая предложили новый интернет-протокол New IP.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок
В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.
Происшествия
В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме
Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.