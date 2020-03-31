Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости". При нынешней ставке ЦБ в 6%, необлагаемый доход со вкладов составит 60 тысяч рублей в год.
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Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов

Российская газета09:41

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РБК05:41

Госдума утвердила 13-процентный налог на вклады: у поправки есть нюансы

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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости06:14

Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ10:27

Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

Интерфаксвчера в 14:17
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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До удара по боевикам в Идлибе осталось менее 24 часов

В течение ближайших 24 часов Россия и Сирия возобновят наступательную операцию в сирийской провинции Идлиб, поскольку Турция и боевики отказались от выполнения российского ультиматума и нарушили договоренности, заключенные между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет avia.pro.
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Распоряжение вступило в силу с момента подписания.
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Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Башкирия перешла на режим полной самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров официально объявил о режиме полной самоизоляции. Он будет действовать с 20.00 для всех городов республики.
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В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса

Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
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Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Шоу-бизнес

Глюкоза показала фанатам свою любимую вещь во время самоизоляции

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Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
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Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
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Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
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Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Крым временно приостановил автобусное сообщение с другими регионами страны.
Вечерняя Москва 11:36
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Коронавирус в России: нехватка тест-систем и привилегированность элиты (El Mundo, Испания) (El Mundo)

Согласно исследованию, опубликованному Левада-Центром, большинство россиян (59%) не доверяют официальным статистике о коронавирусе в России.
ИноСМИ 11:39
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Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
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Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
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Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Врач объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков считает, что рост числа зараженных коронавирусом в Москве связан с увеличением выявляемости заболевания.
Вечерняя Москва 11:37
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Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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