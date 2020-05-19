Экономика
ИзвестияНалог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России. Продление ЕНВД на 2021 год было одним из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом, отметили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
О том, что ведомство выступало с инициативой сохранения действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей еще на один год, стало известно из письма заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Андрея Осолодкова в ответ на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (.pdf)РБК11:29
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