с чего всё началось

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России. Продление ЕНВД на 2021 год было одним из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом, отметили в пресс-службе ведомства.

Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год

Армия и оружие Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — сказала дипломат. 5

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Здоровье Самые зараженные коронавирусом округа названы в Подмосковье По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в МО наибольшее число зараженных за сутки было выявлено в Королеве — 63 человека. 1,1K

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 223

Здоровье В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения. 1

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 35

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,2K

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 570

Общество Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. 1

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 23

Происшествия Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых друзей Житель Костромской области с коронавирусной инфекцией пригласил в гости пятерых друзей и заразил их, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Футбол CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков Спортивный арбитражный суд (CAS) в первой декаде июня рассмотрит апелляцию английского "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении клуба от участия в еврокубках, сообщается на официальном сайте суда.

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Гаджеты Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии своей прошивки MIUI 12 и раскрыла список моделей смартфонов, которые ее получат уже в этом году. 12

Энергетика Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью» Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. 1,5K

Происшествия В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. 98

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 303