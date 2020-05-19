с чего всё началось

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России. Продление ЕНВД на 2021 год было одним из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом, отметили в пресс-службе ведомства.

Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год

Экономика Банки сократили выдачу кредитных карт в Башкирии больше чем наполовину До 9,5 тыс. сократилось в Башкирии количество выданных кредитных карт в апреле текущего года. В марте эта цифра составляла 26,95 тыс.

Политика Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри. 58

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 301

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 450

Происшествия Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области. 28

Политика В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. 5

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 23

Игры Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи. 937

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 274

Наука Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet. 2

Политика ВОЗ высказалась за всеобщий доступ к средствам от коронавируса Участники ассамблеи в качестве «одного из глобальных приоритетов» назвали обеспечение «всеобщего, своевременного и равноправного доступа ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции», сообщает ТАСС. 2

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 92