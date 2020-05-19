Экономика
ИзвестияНалог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России. Продление ЕНВД на 2021 год было одним из предложений Минфина к плану борьбы с коронавирусом, отметили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
О том, что ведомство выступало с инициативой сохранения действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей еще на один год, стало известно из письма заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Андрея Осолодкова в ответ на обращение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (.pdf)РБК11:29
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Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт в Башкирии больше чем наполовину
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Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Газета.Ru 11:09
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Вести.Ru 09:53
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики
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Коммерсантъ 09:29
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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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