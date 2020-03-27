Москва, 27 марта 2020, 08:32 — REGNUM В 2022 году граждане, получающие доход с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, впервые получат уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Налог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году

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Общество Власти Италии решили продлить карантин после 3 апреля Как сообщает телеканал Rai2,министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-2019, которые должны были завершиться 3 апреля.

Общество В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

Общество В РФ обновили список товаров первой необходимости Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.

Экономика Путин отдал поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Экономика Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.