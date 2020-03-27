Экономика

REGNUMREGNUMНалог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году

Москва, 27 марта 2020, 08:32 — REGNUM В 2022 году граждане, получающие доход с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, впервые получат уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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