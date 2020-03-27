Экономика
REGNUMНалог с процентов по миллионным вкладам начнут взимать в 2022 году
Москва, 27 марта 2020, 08:32 — REGNUM В 2022 году граждане, получающие доход с банковских вкладов, превышающих 1 млн рублей, впервые получат уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Леонков назвал Грефа виновником паники из-за неверного толкования "налога 13%"
Народные новостивчера в 13:39
Глава Минфина разъяснил, как будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам
Комсомольская правда26 марта в 19:54
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Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
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Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Общество
В РФ обновили список товаров первой необходимости
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
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Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Известный в прошлом футболист Антонио Кассано сравнил Лионеля Месси и легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
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В Московской области не вводили комендантский час.
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Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
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