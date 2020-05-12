Экономика

Rayon72.ruRayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество

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Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве после просьбы надеть маску, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
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Стоимость бессрочных облигаций РЖД составит 370 млрд рублей

Размещаются облигации без срока гашения с общей суммой до 370 млрд рублей или до эквивалента в иностранной валюте.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
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Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

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Политика

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Политика

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