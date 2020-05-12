Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Общество
СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100
«Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
РБК 07:38
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
Футбол
Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 06:43
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Последний самолет с российскими военными вылетел из Италии
Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из Вероны в Россию, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
ТК Звезда 07:01
Происшествия
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску
Мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве после просьбы надеть маску, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:21
Экономика
Стоимость бессрочных облигаций РЖД составит 370 млрд рублей
Размещаются облигации без срока гашения с общей суммой до 370 млрд рублей или до эквивалента в иностранной валюте.
REGNUM 05:51
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Авто
Nissan может закрыть бюджетный бренд Datsun
Автоновости дня вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной
Беременная Кэти Перри снялась полностью обнаженной Кэти Перри представила новый клип, в котором полностью разделась.
Экспресс газета 07:22
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Армия и оружие
Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ
Территория новостей вчера в 13:07
Политика
«Открытые медиа»: за последние 500 дней только 5% госнаград вручили за подвиги
«Открытые медиа» проанализировали государственные награды, которые Владимир Путин вручал за последние полтора года, и пришли к выводу, что только 5% из них вручали за подвиги.
Дождь 07:30
Хоккей
Антон Бурдасов подписал новый контракт со СКА
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:25
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен развелась с Оливье Саркози после пяти лет брака
Актриса Мэри-Кейт Олсен (30) и бизнесмен Оливье Саркози подали на развод после пяти лет брака.
Lisa.ru вчера в 04:24
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30