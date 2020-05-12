Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Тюменские предприниматели говорят о важности президентских мер
Тюменская область сегодня13 мая в 04:57
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Культура
Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо
Итальянскому музыканту было 48 лет. Умер страдавший редкой неизлечимой болезнью пианист Эцио Боссо.
Piter.tv 05:20
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
Политика
Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции
Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в конституции, заявили 14 мая в офисе украинского президента.
Известия вчера в 17:32
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Здоровье
В Бурятии выявили первый случай повторного заболевания COVID-19
По последним данным, в Бурятии зарегистрировали 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за последние сутки — 41.
РИА Новости 02:18
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Шоу-бизнес
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова Эмин Агаларов объявил о разводе с супругой.
Экспресс газета 02:56
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Ведомости вчера в 11:46
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» после победы над COVID
Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РБК 05:19
Общество
Новых случаев «импортного» коронавируса в Китае не выявлено за сутки
Пекин, 15 мая 2020, 05:39 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового «импортного» случая COVID-19, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:39
Общество
Кабмин выделил 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
«Выделить МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 900 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам», — указано в документе.
RT на русском 05:26
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей вчера в 15:00
Кино
Фильм «Новые мутанты» выйдет 28 августа
Студия Disney определилась с датой премьеры «Новых мутантов». Это будет 28 августа этого года.
Inc-news.ru вчера в 15:45
Общество
Дело возбуждено из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела после размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РЕН ТВ вчера в 04:27
Происшествия
В Москве умер пенсионер, которого якобы оставили в подъезде медики
Ранее в СМИ писали, что в Москве пациента с коронавирусом врачи вернули домой и оставили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.
РИА Новости вчера в 18:21
Общество
Торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате десятков миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, сообщила пресс-служба Минюста.
РИА Новости 05:32
Общество
Аксёнов еще не принял решения о работе курортной сферы Крыма
Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила, что предприятия малого бизнеса, работающие в сфере туризма, будут вынуждены закрыться до зимы, если не примут туристов до 1 июля.
Бизнес-газета 05:00