Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Тюменские предприниматели говорят о важности президентских мер
Тюменская область сегодня13 мая в 04:57
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Авто
Tesla планирует обрушить цены на электрокары
Тарантас Ньюс 00:03
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
Политика
Лавров выступил против «судилища над журналистами»
Российский МИД не планирует принимать никаких мер против изданий Finacial Times The New York Times за публикацию критических статей о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.
РБК 05:23
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Кино
Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью
По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия обжаловала решение суда Гааги о выплате десятков миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, сообщила пресс-служба Минюста.
РИА Новости 05:32
Происшествия
В Липецке в ДТП пострадал 2-летний ребенок
В ДТП пострадал 2-летний ребенок, пассажир автомобиля «Шкода Октавия».
Kursk.com 04:45
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
Общество
Во Владимирской области выявлено 72 новых случая коронавируса
13 мая во Владимирской области лабораторно подтвердились ещё 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Владимир 13 мая в 04:09
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил «копию» Анастасии Заворотнюк с мамой
57-летнего актера Сергея Жигунова, похоже, никак не покидает образ его бывшей возлюбленной Анастасии Заворотнюк.
Popcornnews.ru вчера в 03:34
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 13 мая в 06:48
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Общество
В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:17
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Происшествия
В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом
Младенец остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении. Воткинский роддом закрыт на карантин.
REGNUM 05:15
Авто
Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей
На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже восстановленного российского спорткара Marussia B2 с пробегом в 10 тысяч рублей.
32CARS.ru 03:11
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Смесь платформера и tower defense: Humble Bundle устроил раздачу Aegis Defenders для Steam
3DNews 03:47
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13 мая в 13:38
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56