Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
Культура
«Ривердейл», «Флэш» и «Наследие» вернутся с новыми сериями только в 2021 году
Киноафиша России 08:35
Происшествия
Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве
В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
Хоккей
Телегин подписал новый контракт с ЦСКА
Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia 05:15
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
Политика
Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия вчера в 16:56
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Путешествия
В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
Профиль 09:31
Происшествия
СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03