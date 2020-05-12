Экономика

Rayon72.ruRayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Путин предложил списать налоги за 2 квартал пострадавшим от пандемии предприятиям

ZAB.RU13 мая в 07:01

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Самозанятым вернут уплаченные ими налоги - Путин

YakutiaMedia.ru11 мая в 17:35

Президент РФ рассказал о новых налоговых мерах поддержки бизнеса

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Путин поручил простить налоги предпринимателям

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Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов

Коммерсантъ11 мая в 17:41

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM12 мая в 04:28
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество

Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавируса составляет 5–5,5 дня.
Известия 09:15
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Общество

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Общество

Попова назвала условие нормализации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом нового типа в России станет нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного заражённого, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Парламентская газета 10:57
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Политика

Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.
RT на русском 08:49
Происшествия

Очередь из «скорых» заметили у больницы №122 на проспекте Культуры

Очередь из экипажей скорой помощи скопилась днем в пятницу, 15 мая, у здания клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Выборгском районе Петербурга.
Peterburg2.ru 08:57
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
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Общество

В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ

Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
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Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Экономика

Саратовским бизнесменам рассказали о мерах поддержки в период пандемии

Министр экономического развития Саратовской области 15 мая рассказала о мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса.
Регион 64 08:29
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Политика

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.
Известия 10:39
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Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС вчера в 16:46
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Гаджеты

Сертифицирован браслет Xiaomi Mi Band 5: анонс ожидается во второй половине года

Официальный анонс ожидается во второй половине текущего года — вероятно, в июле или августе.
3DNews 10:28
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru вчера в 11:38
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Происшествия

Мантуров призвал отказаться от поспешных выводов после возгораний ИВЛ

Делать поспешные выводы о качестве аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга не стоит.
Известия 10:31
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Политика

Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
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Футбол

Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
Sports.ru 06:43
Транспорт

Власти Москвы назвали условие для возобновления услуг каршеринга

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщается на сайте столичного департамента транспорта.
РБК 10:56
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном рассмотрении заявок на кредитные каникулы

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
Экономика

Розничные продажи в США упали в апреле на рекордные 16,4%

Меры изоляции, принятые в апреле для борьбы с распространением коронавируса, привели к рекордному падению розничных продаж в США – на 16,4% по сравнению с мартом.
Ведомости 11:08
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
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Здоровье

Антитела к COVID-19 нашли только у 5,6 % протестированных петербуржцев

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что антитела против коронавируса обнаружены менее чем у 6% жителей города, которые приняли участие в добровольном тестировании.
Собака.ru 10:46
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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