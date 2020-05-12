Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Общество
СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco
Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.
РИА Новости 12:28
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
Единоборства
Джонс предложил Нганну провести бой, француз согласился
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с бывшим претендентом на титул в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
Sport.ru вчера в 15:44
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета 11:21
Авто
Skoda подняла цены на три модели в РФ
Компания Skoda подняла цены на флагманский лифтбек Superb, универсал Superb Combi и три топовые версии кроссовера Kodiaq.
Автоновости дня 01:53
Происшествия
В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства
В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
Гаджеты
Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Происшествия
Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе
Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Общество
На Ставрополье продлят режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
REGNUM 09:13
Общество
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества
На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец 11:24
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Экономика
Потери около 9 триллионов долларов спрогнозировали мировой экономике
Азиатский банк развития (АБР) опубликовал доклад, согласно которому в 2020 году мировая экономика может потерять от 5,8 до 8,8 трлн долларов.
Цензуры.Нет 05:47
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру вчера в 07:52
Футбол
Зинченко попросил коронавирус уйти
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram опубликовал свою фотографию.
Евро-футбол.ру 12:34
Происшествия
В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области
Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больнице Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17