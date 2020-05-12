Экономика

Rayon72.ruRayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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