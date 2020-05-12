Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.

Налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Общество СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.

Единоборства Джонс предложил Нганну провести бой, француз согласился Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с бывшим претендентом на титул в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. 3

Авто Skoda подняла цены на три модели в РФ Компания Skoda подняла цены на флагманский лифтбек Superb, универсал Superb Combi и три топовые версии кроссовера Kodiaq. 7

Гаджеты Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.

Общество Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей». 737

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 89

Общество Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 371

Происшествия Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. 19

Футбол Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 28

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 2,4K

Общество На Ставрополье продлят режим самоизоляции Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона. 22

Общество На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone. 125

Экономика Потери около 9 триллионов долларов спрогнозировали мировой экономике Азиатский банк развития (АБР) опубликовал доклад, согласно которому в 2020 году мировая экономика может потерять от 5,8 до 8,8 трлн долларов.

Футбол Зинченко попросил коронавирус уйти Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в Instagram опубликовал свою фотографию.