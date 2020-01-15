С января этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс - большая часть из них ослабляет давление на налогоплательщиков. Многие новшества коснутся физических лиц — для них одним из основных налогов является НДФЛ.

Музыка «Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

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Происшествия Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник В Москве 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники.

Армия и оружие Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

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