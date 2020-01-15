Экономика

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияНалоги стали «демократичнее»

С января этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс - большая часть из них ослабляет давление на налогоплательщиков. Многие новшества коснутся физических лиц — для них одним из основных налогов является НДФЛ.
Читать в источнике
Комментировать1
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Здоровье

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС вчера в 21:32
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Армия и оружие

Помпео: США готовы «атаковать Россию», как сделали это с Ираном

Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Политика

Кудрин назвал главную заслугу Медведева

По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.
Интерфакс 10:13
Политика

Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
DixiNews 02:05
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

В Москве 15-летний ученик восьмого класса устроил дебош в школе и избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала его наушники.
Lenta.ru 09:53
Армия и оружие

Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?

Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Peterburg News вчера в 01:37
Политика

Счетная палата США: задержка военной помощи Украине была незаконной

Административно-бюджетное управление США (OMB) тоже неоднократно защищало решение задержать военную помощь, пишет The Wall Street Journal.
Ведомости 10:55
Политика

«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
ТВ Центр 09:06
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Политика

Путин назначил Медведева в Совет безопасности

Президент России Владимир Путин создал должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
Lenta.ru 08:17
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

Ведомости 08:05
Авто

Chevrolet Niva подорожала на 3 − 35 тысяч рублей

Car.ru 02:53
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today 14 января в 05:56
Общество

Авербух отверг обвинения Рудковской в нарушении авторских прав

Олимпийский призёр по фигурному катанию хореограф Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской в нарушении авторских прав при использовании музыкальной композиции певца Димы Билана в своём ледовом шоу.
RT на русском вчера в 19:09
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ 05:45
Происшествия

В центре Белгорода таксист провёз мужчину на капоте

REGNUM 09:30
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира

Вести.Ru 09:51
Политика

В послании Путина увидели обращение к россиянам

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обращался к гражданам страны.
Lenta.ru 10:25
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций.
ТАСС 09:06
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Финансы

Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
РИА Новости 08:12
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное