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ИзвестияИзвестия
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
URA.Ru
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».В источнике
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С чего всё начиналось
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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