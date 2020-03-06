Экономика

ИзвестияИзвестияНалоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 06:14
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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
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Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
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Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

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Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
РБК 09:10
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В Афганистане на церемонии с участием премьера произошла стрельба

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Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
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В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
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Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 07:00
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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Спорт

Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
МК-Спорт вчера в 10:44
Армия и оружие

«Московский протокол» обозначил крупнейшее поражение Эрдогана в Сирии

Победные для сирийцев военные итоги по факту зафиксированы в коротком "московском протоколе", в котором больше недосказанного, чем зафиксированного на бумаге.
Взгляд.ру 09:15
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

В пятницу, 6 марта, стало известно, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что поправки в Конституцию России на данный момент сильно востребованы.
Форпост Северо-Запад 00:27
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru вчера в 13:13
Культура

Соловьёв поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

Inc-news.ru 07:06
Политика

В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17

Начало судебного процесса 9 марта в Гааге по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17) является важным шагом для установления фактов и справедливости, заявил представитель МИД Франции.
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Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
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Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
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У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
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Здоровье

На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019

На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
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Происшествия

Москвичка по ошибке получила семизначную зарплату и пустилась в бега

Сотрудница магазина детской одежды в Москве пустилась в бега после того, как работодатель по ошибке перечислил ей на карту два миллиона рублей.
Lenta.ru 04:17
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Российская газета 07:27
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