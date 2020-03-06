Экономика

Мой БрянскМой БрянскПланы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России».
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

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