Экономика
Мой БрянскПланы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России».
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
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«Психология бухгалтера». Омбудсмен раскритиковал повышение страховых взносов для ИП
Национальная служба новостей04:04
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