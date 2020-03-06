Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.

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Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России».

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

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