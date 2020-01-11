Общество
Konkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Правила уплаты НДФЛ после продажи квартиры: что нужно знать липчанам
LipetskMedia.ru09 января в 04:41
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Компания Apple оформила патент на устройство Pencil.
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МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
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Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Компания Mercedes-Benz презентовала концепт-кар Vision AVTR (Advance Vehicle Transformation), созданный по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
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Привлекался воспитанник челябинского хоккея и в молодежную сборную, играя за нее на турнире четырех наций.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
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Адвокат хотел бы подписать Кокорина на правах аренды, но не верит, что «Фейеноорду» удастся это сделать.
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Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
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В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Футбол
Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Космос
Ученые поставили под сомнение существование темной энергии
Самые прямые и надежные доказательства ускорения расширения Вселенной при участии темной энергии дают астрономам измерения расстояния до сверхновых звезд типа Ia для галактик с высоким красным смещением – сдвигом спектральных линий химических элементов в двинноволновую сторону.
Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Гаджеты
Samsung анонсировала новый складной смартфон
Как и было обещано, представители Samsung привезли на CES 2020 смартфон нового образца.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании, благодаря которому школа будет иметь право ставить "зачтено" по таким дисциплинам, как музыка, ИЗО и физкультура.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Происшествия
Восемь человек погибли в США из-за торнадо
На юге США зафиксировано по меньшей мере восемь случаев смертей из-за торнадо, сообщает 11 января Би-би-си.
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Происшествия