Экономика
Konkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Политика
Путин ответил на вопрос о большой войне на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин прокомментировал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке.
Кино
По комиксам Ex-Machina снимут полнометражный фильм
Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма.
Политика
Президент Ирана попросил прощения у Украины
Происшествия
В Нижнем Новгороде в страшном ДТП погиб 26-летний водитель
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, там погиб 26-летний мужчина.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
Новый год расширяет льготы: чем дополнят список мер господдержки людей с ограниченными физическими возможностями
Для россиян с проблемами здоровья был расширен список заболеваний, при которых может быть присвоена та или иная категория инвалидности.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Футбол
«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Стамбула. Оно спровоцировало панику среди местного населения, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой
По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, победителями соревнований стали спортсмены команды Норвегии.
Спорт
Россия уступила Венгрии в стартовом матче гандбольного Евро-2020
За десять секунд до окончания матча со сборной Венгрии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд левый крайний сборной России Тимур Дибиров после красивой комбинации вышел на свою любимую ударную позицию.
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Общество
Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом
Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.
Футбол
Тарасов признался, что очень ждал возвращения в футбол
Футбол