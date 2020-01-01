Экономика
Konkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Кто не будет платить налоги с доходов? ФНС составила полный список счастливчиков
Царьград09 января в 04:23
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.
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На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
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Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
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Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
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Производители немецкого автомобильного концерна Volkswagen планируют представить на российском рынке еще один бюджетный кроссовер бренда.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Культура
Передача «Сам себе режиссер» больше не выйдет в эфир
Телеканал "Россия 1" и холдинг ВГТРК сообщили печальную новость для поклонников доброй и позитивной передачи «Сам себе режиссер».
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
«В сиквелах вы не просто вернетесь на планету Пандора, а исследуете новые уголки мира», — пообещал режиссер Джеймс Кэмерон.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Шоу-бизнес
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Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Армия и оружие
США разместят спецподразделения в Тихом океане для борьбы с РФ и КНР
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Игры
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Сервис цифровой дистрибуции Steam официально объявили о проведении на этой неделе бесплатных выходных в симуляторе войны Post Scriptum.
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении
На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Наука
Ученые исследовали сверхбыструю реакцию в гелии
Шоу-бизнес
«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой
Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.