Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.

Происшествия В Рязанской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Происшествия Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА "Новости".

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Армия и оружие Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.

Экономика Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.

Экономика Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11% Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.

Армия и оружие США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Кино Появились кадры из нового «Аватара» Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.