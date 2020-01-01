Экономика
Konkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Политика
Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, восемь пострадали при столкновении двух автомобилей в Рязанской области в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Происшествия
Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу
Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Экономика
Крупнейшие российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Практически все российские банки из топ-30 за последние три года полностью отказались выдавать займы в магазинах, пишет издание «Известия».
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Здоровье
В Уфе врачи спасли беременную женщину с ранением в живот
В Уфе врачи роддома № 3 спасли женщину и ее ребенка.
Политика
В Иране студенты вышли на антиправительственный митинг
Армия и оружие
США сообщили в ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
Экономика
Товарооборот между Россией и Германией уменьшился почти на 13%
Доля ФРГ во внешней торговле с Россией составляет 7,9% или $38,5 млрд. Для Китая это показатель равен 16,3%.
Кино
Дмитрий Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
Футбол
Кашшаи: «Даже не мечтал о том, что получу предложение из РФС»
Даже не мечтал, что как спортивному менеджеру мне сразу же предложат столь серьезное задание в футбольной ассоциации очень престижной страны.
Футбол
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Общество
Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бомжами
В Сан-Франциско (штат Калифорния) правоохранители перестали бороться с преступностью и огромным количеством бездомных, поэтому жители города вынуждены нанимать частных патрульных для борьбы с бомжами, сообщает Fox News.