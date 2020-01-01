Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruНалоговая объяснила новые правила уплаты НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила новые правила исчисления и уплаты НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 г.
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Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

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Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

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Piter.tv09 января в 05:43

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Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

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Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

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Постпред США заявила, что авиаудары были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".
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Появились кадры из нового «Аватара»

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