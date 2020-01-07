Экономика

Banknn.ruBanknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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