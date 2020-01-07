Экономика
Banknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ
Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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Политика
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма
Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара»
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, который проходит в Саудовской Аравии.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Общество
Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей
Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Как сообщил американский лидер на предвыборном митинге в Огайо, США «защищают Европу от России». Об этом передаёт «РИА Новости».
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Авто
Subaru Forester получил неприличную спецверсию
На автосалоне в Сингапуре представили особую модификацию кроссовера Subaru Forester, которая называется Forester Ultimate Customized Kit Special.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Технологии
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
«Ростелеком» запустил новую версию приложения «Биометрия» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк.
Общество