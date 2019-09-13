с чего всё началось

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). «Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.

Шоу-бизнес Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.

Наука В США вручили Шнобелевские премии Шнобелевской премии мира удостоена группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Происшествия В Петербурге бывшего офицера ФСБ приговорили к четырем годам колонии за пытки карабином Пока коллеги Кирсанова искали доказательства, он надел на хозяина дома наручники и воткнул ему в задний проход карабин.

Волейбол Волейболисты сборной России победили Турцию в матче ЧЕ ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

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Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

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Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Политика Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.