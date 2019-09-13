Общество
РБКНалоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). «Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.
Читать в источнике
Оценить323
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
Московский Комсомолец03:30
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Шоу-бизнес
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Шнобелевской премии мира удостоена группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура.
ТАСС вчера в 21:18
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
В Петербурге бывшего офицера ФСБ приговорили к четырем годам колонии за пытки карабином
Пока коллеги Кирсанова искали доказательства, он надел на хозяина дома наручники и воткнул ему в задний проход карабин.
Эхо Москвы 08:00
Волейбол
Волейболисты сборной России победили Турцию в матче ЧЕ
ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:29
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Политика
Путин выпил в Дагестане обещанную 20 лет назад стопку водки
SM News вчера в 07:49
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo вчера в 06:10
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Astera 10 сентября в 15:52
Экономика
Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.
Российская газета 07:32
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43