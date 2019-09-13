Общество

РБКРБКНалоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). «Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.
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с чего всё началось

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста Ф.Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москва00:00

Подробнее о событии

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста Ф.Киркорова

Агентство Москва00:00

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новости01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ru01:40

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известия05:38

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБК05:08

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолец03:30

В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова

RT на русском04:46
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Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
Футбол

Сёмин пригласил школьника с причёской Ибрагимовича в «Локомотив»

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».
News.ru 08:23
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Энергетика

Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России

Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк расскажет о своем состоянии

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Футбол

Моуринью рассказал, за что благодарен Месси

Спорт-Экспресс 08:20
Происшествия

Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе

Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Авто

На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель

Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Шоу-бизнес

Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика

Захарова: Южная Осетия и Абхазия состоялись как государства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
Южный Федеральный 08:42
Технологии

В московском метро тестируют систему распознавания лиц

Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в метрополитене Москвы без участия пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
РИА Новости 11 сентября в 10:25
Происшествия

В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Общество

Зарубежные СМИ удивил ролик кормивших бомжа сушами блоггерш из Казани

Зарубежные СМИ возмутились скандальным видеоблоггерш-близняшек из Казани Адели и Алины Фатхеевых, на котором девушки кормят бездомного инвалида суши.
Газета.Ru вчера в 15:13
Политика

Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Экономика

Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
РИА Новости 04:44
Политика

Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Шоу-бизнес

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1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Общество

56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца

Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
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Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

Вести.Ru вчера в 15:18
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Кино

Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле

Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru вчера в 10:15
Кино

Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»

Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Политика

Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Фигурное катание

Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Политика

Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского

Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму.
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Под Воронежем родители два года издевались над семилетним ребенком

Следствие выяснило, что так называемые родители, живущие в городе Лиски, с осени 2017 года систематически били семилетнего ребенка, незаконно лишали его свободы передвижения, а также подвергали "иным насильственным действиям", причинявшим мальчику физические и психические страдания.
Российская газета 05:06
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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