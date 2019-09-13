с чего всё началось

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС). «Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», — сообщили в ФНС.

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