Общество
РБКНалоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Ранее о блокировке счетов певца со стороны ФНС сообщало агентство «Москва». Агентство ссылалось на материалы, размещенные в базе ФНС «Банкинформ». Согласно этим сведениям, были заблокированы счета Киркорова в Сбербанке и СДМ-банке.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва00:00
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
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