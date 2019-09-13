с чего всё началось

Ранее о блокировке счетов певца со стороны ФНС сообщало агентство «Москва». Агентство ссылалось на материалы, размещенные в базе ФНС «Банкинформ». Согласно этим сведениям, были заблокированы счета Киркорова в Сбербанке и СДМ-банке.

Происшествия Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начался отек мозга У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Политика Порошенко все же пришел на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2» Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.

Наука В Гарварде вручили Шнобелевскую премию В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.

Авто Кроссовер Genesis GV70 выйдет в 2021 году На рынке новинка, построенная на базе седана G70, появится в 2021 году.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Политика Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4% Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.

Общество ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Армия и оружие Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде Кроме нестандартного облика, эксперты заинтересовались тем, окажет ли влияние комбинированная СУ на эффективность применения С-300.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика США вернут украденные из России документы В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.