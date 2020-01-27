Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и "Уралсиб".

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Шоу-бизнес В Мексике нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко Пропавшая 26 января в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

Общество Утверждена новая отчетность по форме СЗВ-ТД Отчетность по форме СЗВ-ТД будет представляться в ПФР всеми работодателями, у которых есть сотрудники, работающие по трудовому договору.

Политика Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ «Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.

Происшествия Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Политика Верховный суд США ужесточил правила выдачи грин-карт Американская администрация сможет ввести новые правила выдачи разрешений на постоянное место жительства после решения Верховного суда США.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Хоккей В состав сборной России вошли семь хоккеистов с МЧМ Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на финский этап Еврохоккейтура. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля.