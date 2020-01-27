Экономика

ВекВекФНС штрафует банки за отказ блокировать счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими санкциями уже столкнулись ВТБ и "Уралсиб".
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Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБК26 января в 16:00

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ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета бизнесменов-должников

Forbesвчера в 03:27

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

RT на русскомвчера в 02:20

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

РБК26 января в 16:00

РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и «Уралсиб» за отказ блокировать личные счета ИП

ТАССвчера в 00:56

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета ИП

News.ru26 января в 18:58

ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП

Коммерсантъ26 января в 18:31

РБК: ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

РИА Новостивчера в 01:31
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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