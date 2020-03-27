Общество
РБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Здоровье
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Общество
Власти Франции продлили режим изоляции еще на две недели
Власти Франции приняли решение о продлении режима изоляции из-за эпидемии коронавируса до 15 апреля, передает РИА Новости.
Наука
Обнаруженные артефакты рассказывают о периоде неолита Новой Гвинеи
Обнаруженные артефакты: каменные топоры, пестики, вырезанные из камня фигурки и различные инструменты оказались недостающими подсказками, объясняющими происходящее в период неолита в Новой Гвинее.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Здоровье
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Тульской области закрывают рестораны, торговые центры и парки
В Тульской области вступили в силу дополнения в Указ о введении режима повышенной готовности.
Авто
1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
У солиста Rammstein Тилля Линдеманна выявили коронавирус
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусной инфекцией. Артист попал в больницу с воспалением легких.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой
В Министерстве обороны России опровергли заявление Североатлантического альянса (НАТО) о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности во время полета над акваторией Балтийского моря.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969
Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Киберспорт
Excalibur присоединился к B8 Esports
Стив Excalibur Йе вошел в состав B8 Esports по Dota 2. В команде бывший мидер Team Singularity заменил керри Александра pio65 Заливако.
Общество
WP сравнила экономическую ситуацию в США с Великой депрессией
В газете говорится, что в экономике начался период рецессии, так как в связи с коронавирусом множество предприятий приостановили свою деятельность, что повлекло массовое сокращение рабочих мест.
Общество
Путин объявил в России нерабочую неделю
Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Шоу-бизнес
Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей
После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Происшествия
Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом
Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные
Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.