Общество

РБКРБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

РБКвчера в 11:57

Снижение взносов, налоговые каникулы, перенос сдачи налоговой отчетности. Что еще?

ИА Клерк.Рувчера в 10:20

ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Rambler News Serviceвчера в 10:18

Сроки сдачи бухотчетов в Калининградской области переносятся на 6 апреля

Каскадвчера в 08:56

Агентство ценных бумаг и рынков ЕС призвало продлить сроки сдачи финансовых отчетов

РАПСИвчера в 08:49

Калужские бизнесмены смогут сдать бухгалтерскую отчетность позже

Калужские новостивчера в 08:15

Из-за карантина по коронавирусу ФНС официально перенесла срок сдачи годовой отчетности на 6 апреля

Ведомости Уралвчера в 10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель

AvtoVolgograda.ru вчера в 05:33
Армия и оружие

Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена

Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».
Евразия Daily вчера в 02:51
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:18
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

По экономике Китая ударила вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику.
ToDay News Ufa вчера в 11:43
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
РБК вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Политика

Правительство получит право вводить режим ЧС по России

Согласно законопроекту, правительство сможет вводить режим повышенной готовности или ЧС на всей территории страны, либо на ее части, также кабмин сможет устанавливать правил поведения, обязательные к исполнению при введении таких мер.
Компания 26 марта в 06:19
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Транспорт

Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Московский Комсомолец 26 марта в 08:37
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor вчера в 03:07
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Операторов обязали уведомлять о блокировке денежных средств

С 28 марта 2020 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому операторы по переводу денежных средств обязаны оперативно уведомлять пользователей о их блокировке.
Медиапортал Правда Севера 25 марта в 11:25
Транспорт

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Ожидается, что завтра поезд вернется в Киев с гражданами Украины, которые сейчас находятся в России.
Эхо Москвы вчера в 22:07
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

В Москве рассказали: салоны мобильной связи, зоомагазины и магазины, продающие природный сжиженный газ продолжат свою работу на следующей неделе, объявленной президентом нерабочей.
Москва. Северо-Запад вчера в 10:32
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° вчера в 10:29
Технологии

Apple запустила веб-сайт COVID-19 для MacBook Pro и приложение для iPhone

Компания Apple запустила новое приложение для iPhone и веб-сайт для MacBook, которые предоставляют самую свежую информацию и рекомендации от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
iXBT.com вчера в 23:32
Общество

На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Здоровье

В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области 27 марта подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 вчера в 15:23
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное