Общество
РБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Снижение взносов, налоговые каникулы, перенос сдачи налоговой отчетности. Что еще?
ИА Клерк.Рувчера в 10:20
Из-за карантина по коронавирусу ФНС официально перенесла срок сдачи годовой отчетности на 6 апреля
Ведомости Уралвчера в 10:28
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