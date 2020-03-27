Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Политика МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.

Общество Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко 78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Политика В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

Финансы Российские биржевые индексы пошли вниз вслед за нефтью Российский рынок акций утром снижается: игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Во Франции продлен режим самоизоляции Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 По состоянию на 17:04 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent опустилась на 5,96% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составила $24,77 за баррель.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.

Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.

Общество Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общество ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.