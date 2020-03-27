Экономика
РБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Транспорт
В Москве открыли шесть станций метро Некрасовской линии
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии
Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Политика
Лукашенко задумался о происхождении коронавируса
Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
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Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Финансы
Российские биржевые индексы пошли вниз вслед за нефтью
Российский рынок акций утром снижается: игроки фиксируют прибыль после роста предыдущих дней, слабый спрос обязан вновь дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25
По состоянию на 17:04 мск, стоимость фьючерсов на нефть Brent опустилась на 5,96% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составила $24,77 за баррель.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Здоровье
Жителей Чувашии просят не ходить по больницам в нерабочую неделю
Ведомство просит жителей республики проявить сознательность и максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Тульской области закрывают торговые центры и рестораны
В Тульской области вводят новые ограничения для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной
В переговорах Международного валютного фонда и Украины достигнут прогресс по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке украинской стороны.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Здоровье
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Политика
Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС
С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Армия и оружие
Армия России готовится к борьбе с коронавирусом
В проверке готовности российской армии к противодействию пандемии COVID-19 принимают участие более двух с половиной тысяч специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, 26 марта сообщили в Министерстве обороны России.