Экономика

РБКРБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

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