Общество

РБКРБКНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю. Такое письмо выпустил Минфин совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).
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ФНС перенесла срок сдачи годовой отчетности

Rambler News Service10:18

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

РБК11:57

Из-за карантина по коронавирусу ФНС официально перенесла срок сдачи годовой отчетности на 6 апреля

Ведомости Урал10:28

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности для бизнеса

Деловое.ТВ14:07

Сроки сдачи бухотчетов в Калининградской области переносятся на 6 апреля

Каскад08:56

Агентство ценных бумаг и рынков ЕС призвало продлить сроки сдачи финансовых отчетов

РАПСИ08:49

Осталась неделя до окончания срока сдачи годовой бухотчетности за 2019 год в налоговые органы

Гарант25 марта в 06:01
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Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
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США отменили план закупки нефти для стратегического резерва

Администрация Трампа не получила финансирование от конгресса, что отменило планы закупки нефти для пополнения стратегического запаса страны на 77 миллионов баррелей.
Российская газета 05:00
Общество

Работникам дал рекомендации на нерабочую неделю Роструд

Роструд опубликовал рекомендации для работников и работодателей. Главное, что за нерабочие дни оплата труда не должно уменьшится.
Вестник Брасовского района 00:29
Общество

Италия опередила Китай по количеству заразившихся коронавирусом

Общее число всех заразившихся с начала эпидемии в Италии составило 86 498 человек, включая умерших и выздоровевших.
Красная весна 15:52
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

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Общество

Хозяин заразил кошку коронавирусом в Бельгии

Коллеги с ветеринарного факультета в Льеже установили, что кошка, хозяин которой был инфицирован коронавирусом, заражена.
News.ru 07:16
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Армия и оружие

Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

В ходе предыдущего раунда обмена ударами между палестинскими радикалами и израильскими военными 23 и 24 февраля по территории еврейского государства было выпущено 80 ракет из сектора Газа, 70 из них перехвачены.
ТАСС 15:22
Шоу-бизнес

Объявлено место похорон Инны Макаровой

Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета вчера в 12:23
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия 10:56
Путешествия

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Российская газета 15:14
Экономика

Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 13:50
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Политика

Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова.
РБК 15:51
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:42
Политика

Александр Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции.
АБН 12:50
Происшествия

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Российская газета 13:51
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Футбол

FIFPro обеспокоена расторжением клубами контрактов и снижением зарплат

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обеспокоена расторжением клубами контрактов с игроками и снижением в одностороннем порядке их зарплат.
РИА Новости 14:16
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