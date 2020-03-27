Общество
Деловое.ТВНалоговая перенесла срок подачи годовой отчетности для бизнеса
Федеральная налоговая служба перенесла срок подачи годовой отчетности за 2019 год. Согласно общему письму Минфина и ФНС, сроки сдвинули с 30 марта на 6 апреля. Решение было принято в связи с тем, что 30 марта выпадает на «нерабочую» неделю.
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Снижение взносов, налоговые каникулы, перенос сдачи налоговой отчетности. Что еще?
ИА Клерк.Рувчера в 10:20
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