Федеральная налоговая служба перенесла срок подачи годовой отчетности за 2019 год. Согласно общему письму Минфина и ФНС, сроки сдвинули с 30 марта на 6 апреля. Решение было принято в связи с тем, что 30 марта выпадает на «нерабочую» неделю.

Общество В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.

Политика Российские военные медики в Италии приступили к работе Москва, 27 марта 2020, 15:04 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в итальянский город Бергамо, приступили к непосредственному оказанию помощи гражданам Итальянской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Общество В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.