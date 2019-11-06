Экономика

REGNUMREGNUMНалоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге

Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Против лома есть прием

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 16:00

ФНС подала в арбитраж иск о банкротстве завода алюминиевых сплавов

Город+04:42

СМИ: в Петербурге крупный завод хотят признать банкротом

Петербургский дневник02:47

Всеволожский завод алюминиевых сплавов могут признать банкротом за долг в 1,7 млрд

78.ru03:51

Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов

Телеканал Санкт-Петербург03:53

Налоговая служба Петербурга просит признать банкротом крупный завод

Санкт-Петербургские ведомости05:33

ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода

КП - Санкт-Петербург08:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Политика

Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности к прекращению транзита газа из России.
Телеканал 360° 04 ноября в 23:18
Футбол

Остановить Вернера

Во вторник стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди тех, кто сыграет в первый игровой день, - и питерский "Зенит".
Российская газета 04 ноября в 10:37
Наука

Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний

Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 04 ноября в 13:19
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Российская газета 05:40
Космос

NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.
ТАСС вчера в 17:36
Экономика

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Технологии

Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью

Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.
3DNews 08:59
Экономика

Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается

Кремль не обсуждает и не планирует новое повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).
ТАСС вчера в 05:18
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Авто

Aston Martin представил первый в своей истории мотоцикл

Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Известия вчера в 11:20
Футбол

Конфликт с президентом «Наполи» может лишить Анчелотти работы

Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил, и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.
Вести.Ru 09:49
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Культура

Опубликован список новых сериалов и шоу от онлайн-кинотеатра Apple TV+

UfaTime.ru 09:40
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 15:12
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Игры

Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно

Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Культура

HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов

Adindex.ru 02:30
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Авто

В Санкт-Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4

В среду, 6 ноября, на заводе Toyota в Шушарах запустили производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения.
Автоновости дня 10:04
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
Политика

Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное