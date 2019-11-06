Экономика
REGNUMНалоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.
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Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов
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Налоговая служба Петербурга просит признать банкротом крупный завод
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:49, Ашберн
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