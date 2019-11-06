Экономика
REGNUMНалоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.
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Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов
Телеканал Санкт-Петербург03:53
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:18, Вашингтон
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Певица Нюша поздравила дочь с первым днем рождения, опубликовав на странице в Instagram фото с мужем и малышкой.
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Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек
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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Экономика
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Самый опасный стиль вождения установлен у водителей Ингушетии и Чечни
По итогам анализа, оказалось, что риск попасть в ДТП выше всего в Чечне и Ингушетии. Эти два субъекта СКФО получили по 75,1 балла.
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ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Чите задержали одного из сбежавших пациентов психбольницы
Полицейские задержали одного из сбежавших пациентов краевой психиатрической больницы в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Общество
Новый предмет может появиться в российских вузах и колледжах
Новая дисциплина под названием "Операционная эффективность" может появиться в российских вузах и колледжах.
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«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
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Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Здоровье
В микрорайоне «Поликор» обсудили наболевшие вопросы медицины
Кинешемец.RU рассказывал, что 25 сентября представители Кинешемской ЦРБ и городской администрации встретились с жителями микрорайона «Поликор».
Экономика
Набиуллина оценила возможность снижения ставок по ипотеке
Ипотечные ставки будут снижаться вслед за уменьшением инфляции, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в рамках «правительственного часа» в Совфеде.
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
Наука
Выявили связь между курением и шизофренией
Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
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Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.