Экономика

REGNUMREGNUMНалоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге

Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.
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СМИ: в Петербурге крупный завод хотят признать банкротом

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Город в России, административный центр Всеволожского района Ленинградской области и входящего в его состав Всеволожского городского поселения.
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