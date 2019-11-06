Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Политика Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.

Политика Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти «По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).

Игры В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.

Общество Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.

Политика Путин рассказал о замене Википедии Напомним, что работы над созданием в 2020-2022 году электронной версии Большой российской энциклопедии уже начались.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Общество Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

Армия и оружие Индия расширит военно-техническое сотрудничество с Россией Сергей Шойгу добавил, что реализация планов России и Индии по военно-техническому сотрудничеству успешна, но нуждается в контроле и корректировке.

Политика Прошение о помиловании норвежца Берга пока рассматривают — Песков Ходатайство о помиловании норвежского подданного Фруде Берга, осужденного за шпионаж против РФ, рассматривается в установленном порядке.

Авто В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4 В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.

Общество Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.

Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития "Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".

Футбол Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.