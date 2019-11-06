Экономика
REGNUMНалоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге
Как отмечает ИА REGNUM, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Завод был основан в 1999 году в городе Всеволожске Ленинградской области, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» Петербурга.
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Налоговая инспекция подала иск о банкротстве Всеволожского завода алюминиевых сплавов
Телеканал Санкт-Петербург03:53
Налоговая служба Петербурга просит признать банкротом крупный завод
Санкт-Петербургские ведомости05:33
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru вчера в 01:03
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела
Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.
Московский Комсомолец 05:57
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Известия 03:28
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Общество
Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру
Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Газета.Ru 03:58
Политика
Путин рассказал о замене Википедии
Напомним, что работы над созданием в 2020-2022 году электронной версии Большой российской энциклопедии уже начались.
Урал-пресс-информ 01:10
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Армия и оружие
Индия расширит военно-техническое сотрудничество с Россией
Сергей Шойгу добавил, что реализация планов России и Индии по военно-техническому сотрудничеству успешна, но нуждается в контроле и корректировке.
Телеканал 360° 04:57
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Политика
Прошение о помиловании норвежца Берга пока рассматривают — Песков
Ходатайство о помиловании норвежского подданного Фруде Берга, осужденного за шпионаж против РФ, рассматривается в установленном порядке.
REGNUM 05:52
Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Общество
Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах
Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Футбол
Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Нападющий "Тамбова" Геогрий Мелкадзе, чьи права в настоящее время принадлежат московскому "Спартаку", рассказал о своей реакции на критику, связанную с его продолжительной серии без забитых мячей.
Газета.Ru 03:40
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13